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Редактор одного из курских СМИ попалась на удочку интернет-мошенников

Женщина продавала платье через интернет и случайно предоставила доступ к онлайн-банку аферистам

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Редактор одного из курских СМИ попалась на удочку интернет-мошенников. 

Женщина разместила в интернете объявление о продаже своего платья, и вскоре с ней связался покупатель. Курянке предложили оплатить товар переводом и попросили номер банковской карты. Затем злоумышленники сослались на системный сбой и сказали, что не могут самостоятельно завершить транзакцию. Прислали интернет-ссылку и попросили по ней перейти. 

В результате открылась страница похожая на сайт объявлений, которая на деле оказалась специальным фишинговым ресурсом. Женщина ввела там свои данные и предоставила преступникам возможность опустошить личный банковский счёт. 

Курянке повезло, что там было чуть более 3 тысяч рублей, в противном случае сумма ущерба могла быть в сотни раз выше.
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