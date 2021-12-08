Женщина продавала платье через интернет и случайно предоставила доступ к онлайн-банку аферистам

Редактор одного из курских СМИ попалась на удочку интернет-мошенников.





Женщина разместила в интернете объявление о продаже своего платья, и вскоре с ней связался покупатель. Курянке предложили оплатить товар переводом и попросили номер банковской карты. Затем злоумышленники сослались на системный сбой и сказали, что не могут самостоятельно завершить транзакцию. Прислали интернет-ссылку и попросили по ней перейти.





В результате открылась страница похожая на сайт объявлений, которая на деле оказалась специальным фишинговым ресурсом. Женщина ввела там свои данные и предоставила преступникам возможность опустошить личный банковский счёт.





Курянке повезло, что там было чуть более 3 тысяч рублей, в противном случае сумма ущерба могла быть в сотни раз выше.