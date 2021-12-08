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В следующем году в Курске отремонтируют участок дороги от 7-го до 1-го Промышленного переулка

В Курске в этом году по нацпроекту БКД отремонтировали улицу Менделеева и 7-й Промышленный переулок

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В Курске в этом году по нацпроекту БКД отремонтировали улицу Менделеева и 7-й Промышленный переулок.

В общей сложности здесь отремонтировали более 1,2 км дорожного полотна от проспекта Ленинского Комсомола до улицы Крюкова. Там обновили проезжую часть и обустроили пешеходные зоны. Дорожники сняли изношенное покрытие, заменили бордюры, уложили новый асфальт, нанесли разметку и установили знаки. Рядом с образовательными учреждениями оборудовали переходы.

В следующем году обновления ждет второй участок улицы Менделеева. В планах ремонт дороги от 7-го до 1-го Промышленного переулка.

Следить за ремонтом дорог можно на интерактивной карте на портале dorupr.rkursk.ru.
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