И продлить запрет на работу ночных клубов, фуд-кортов и концертов

В Курской области хотят запретить проведение корпоративов в ресторанах. Этот вопрос обсуждают сегодня на оперштабе. Стоит заметить, что он вызвал бурную дискуссию.

Также на заседании прозвучали предложения:

- Разрешить спортивные тренировки без ограничений по возрасту.

- Снять ограничения на проведение спортивных соревнований юношей и девушек с 13 декабря.

- Продлить запрет на проведение массовых мероприятий до 21 декабря.

- Продлить запрет на работу ночных клубов, фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов. А еще на проведения концертов и викторин в заведениях общепита.

Кстати, ранее администрация опубликовала постановление о том, что все это возобновит работу с 10 декабря.