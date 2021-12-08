В Курской области хотят запретить проведение корпоративов в ресторанах. Этот вопрос обсуждают сегодня на оперштабе. Стоит заметить, что он вызвал бурную дискуссию.
Также на заседании прозвучали предложения:
- Разрешить спортивные тренировки без ограничений по возрасту.
- Снять ограничения на проведение спортивных соревнований юношей и девушек с 13 декабря.
- Продлить запрет на проведение массовых мероприятий до 21 декабря.
- Продлить запрет на работу ночных клубов, фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов. А еще на проведения концертов и викторин в заведениях общепита.
Кстати, ранее администрация опубликовала постановление о том, что все это возобновит работу с 10 декабря.