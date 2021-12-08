В курском комитете транспорта и автодорог подумают, как реконструировать Красный мост

​Из него могут сделать пешеходный мост

В курском комитете транспорта и автодорог подумают, как реконструировать так называемый Красный мост над рекой Сейм в пешеходный. Новый автомобильный мост, который предусмотрен в последней редакции генплана, возведут рядом с уже существующим.

Собственнику поручено обеспечить все меры безопасности этого объекта на ближайшее время. Одновременно комиссия комитета городского хозяйства установила размер ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев возле моста: погублено 46 деревьев клена ясенелистного и 4 черёмухи на сумму 3 тысячи 963 рубля 40 копеек. Нарушителя ждет административное дело.