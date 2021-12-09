21-летнюю кассиршу сетевого супермаркета в Курске ждет два года тюрьмы за кражу денег из кассы
Она сворачивала и прятала в рукаве - украла почти 10 тысяч
Внутреннее расследование продолжалось и курянка заявила, что, несмотря на свою невиновность, готова погасить часть недостачи личными сбережениями и внесла восемь тысяч. Руководители магазина решили докопаться до правды и тщательно изучили записи камер наблюдения за последний месяц.
Оказалось, что девушка дважды воровала деньги из кассы. Купюры она сворачивала и прятала в рукаве, когда рядом никого не было. Располагая неопровержимыми доказательствами, администрация магазина, обратились в полицию. В квартире курянки провели обыск.
Девушке придётся полностью возместить нанесённый ущерб и ответить перед законом. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, а за кражу может лишиться свободы на срок до 2 лет.