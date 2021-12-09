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21-летнюю кассиршу сетевого супермаркета в Курске ждет два года тюрьмы за кражу денег из кассы

Она сворачивала и прятала в рукаве - украла почти 10 тысяч
21-летнюю кассиршу сетевого супермаркета в Курске ждет два года тюрьмы за кражу денег из кассы

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21-летнюю кассиршу сетевого супермаркета в Курске ждет два года тюрьмы за кражу денег из кассы. Недостачу в размере почти 10 тысяч рублей администрация магазина обнаружила при проведении учёта. Первый вопрос об исчезновении денег задали кассиру. Но девушка стала уверять, что честно выполняла свои обязанности и ничего не брала. 

Внутреннее расследование продолжалось и курянка заявила, что, несмотря на свою невиновность, готова погасить часть недостачи личными сбережениями и внесла восемь тысяч. Руководители магазина решили докопаться до правды и тщательно изучили записи камер наблюдения за последний месяц. 

Оказалось, что девушка дважды воровала деньги из кассы. Купюры она сворачивала и прятала в рукаве, когда рядом никого не было. Располагая неопровержимыми доказательствами, администрация магазина, обратились в полицию. В квартире курянки провели обыск. 

Девушке придётся полностью возместить нанесённый ущерб и ответить перед законом. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, а за кражу может лишиться свободы на срок до 2 лет.

 
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