  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский городской роддом возобновляет свою работу

Принимать беременных женщин начнут после дезинфекции всех помещений и оборудования - с 14 декабря
Курский городской роддом возобновляет свою работу

Читайте также

Родильное отделение курской БСМП возобновляет профильную деятельность. С начала пандемии его то переоборудовали в ковидарий, то обратно в роддом. Почти за два года он трижды работал как ковидный стационар, периодически возвращаясь к плановому приему беременных. Теперь отделение снова станет роддомом, принимать беременных женщин начнут после дезинфекции всех помещений и оборудования - с 14 декабря.

Для оказания помощи пациенткам низкой группы риска в регионе действуют родильные отделения первого уровня. Они находятся в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской центральных районных больницах.

Два учреждения второго уровня открыты для беременных средней группы риска – это отделение в МСЧ №125 Курчатова и роддом в Железногорске. 

Роды у женщин с коронавирусом принимают в родильном отделении 6-й горбольницы Курска.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Туман и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

В центре Курска установлена зона охраны памятников истории и культуры

В Курске открыли первый модернизированный отдел центра занятости населения

В мэрии Курска не против повысить стоимость проезда до 27 рублей

В дни новогодних праздников из Курска в Москву пустят дополнительные поезда

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске