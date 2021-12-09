Курский городской роддом возобновляет свою работу

Принимать беременных женщин начнут после дезинфекции всех помещений и оборудования - с 14 декабря

Родильное отделение курской БСМП возобновляет профильную деятельность. С начала пандемии его то переоборудовали в ковидарий, то обратно в роддом. Почти за два года он трижды работал как ковидный стационар, периодически возвращаясь к плановому приему беременных. Теперь отделение снова станет роддомом, принимать беременных женщин начнут после дезинфекции всех помещений и оборудования - с 14 декабря.Для оказания помощи пациенткам низкой группы риска в регионе действуют родильные отделения первого уровня. Они находятся в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской центральных районных больницах.Два учреждения второго уровня открыты для беременных средней группы риска – это отделение в МСЧ №125 Курчатова и роддом в Железногорске.Роды у женщин с коронавирусом принимают в родильном отделении 6-й горбольницы Курска.