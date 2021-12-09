В дни новогодних праздников из Курска в Москву пустят дополнительные поезда
Расписание будет актуально с 27 декабря 2021 года по 11 января 2022-го
Приобрести билеты и ознакомиться с более подробной информацией можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Отмечается, что в поездах принимаются меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Так, в вагонах регулярно делают уборку с дезинфицирующими средствами, а у пассажиров измеряют температуру бесконтактными термометрами. Маски и перчатки можно приобрести у проводников.