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В дни новогодних праздников из Курска в Москву пустят дополнительные поезда

Расписание будет актуально с 27 декабря 2021 года по 11 января 2022-го
В дни новогодних праздников из Курска в Москву пустят дополнительные поезда

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В дни новогодних праздников из Курска в Москву пустят дополнительные поезда. Так, с 27 декабря 2021 года по 11 января 2022-го будут курсировать 9 пассажирских поездов: №205/206, №211/212, №217/218, №235 сообщением Москва – Белгород и №213/214 сообщением Москва – Кисловодск.

Приобрести билеты и ознакомиться с более подробной информацией можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Отмечается, что в поездах принимаются меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Так, в вагонах регулярно делают уборку с дезинфицирующими средствами, а у пассажиров измеряют температуру бесконтактными термометрами. Маски и перчатки можно приобрести у проводников.

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