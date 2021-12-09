Расписание будет актуально с 27 декабря 2021 года по 11 января 2022-го

В дни новогодних праздников из Курска в Москву пустят дополнительные поезда. Так, с 27 декабря 2021 года по 11 января 2022-го будут курсировать 9 пассажирских поездов: №205/206, №211/212, №217/218, №235 сообщением Москва – Белгород и №213/214 сообщением Москва – Кисловодск.Приобрести билеты и ознакомиться с более подробной информацией можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».Отмечается, что в поездах принимаются меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Так, в вагонах регулярно делают уборку с дезинфицирующими средствами, а у пассажиров измеряют температуру бесконтактными термометрами. Маски и перчатки можно приобрести у проводников.