ТАКТ.«Ваша работа – наша забота», - говорят в новом центре занятости. Здесь изменился не только формат предоставления услуг, но и внешний вид офиса. Граждане могут оставить заявку на поиск работы и проконсультироваться, чтобы выяснить, в каком направлении можно сменить специализацию. А при необходимости пройти курсы за счет ЦЗН для получения новой профессии. Андрей Белостоцкий озвучил, что большего всех в Курской области в новых кадрах заинтересованы работодатели «Мираторга», «Грибной радуги» и Курской Атомной электростанции, передает телеканал
У нас сейчас в Курской области почти 16 тысяч вакансий для работы, безработных в 4 раза меньше, вы знаете об этом. Поэтому Курская область активно развивается, активно развивается и сельское хозяйство и промышленность, вы знаете, строится 3 и 4 блок атомной нашей станции, поэтому достаточно нужно много квалифицированных рабочих мест. - Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области
Всего в центральном округе Курска около 700 безработных. Люди, которые потеряли работу, либо находятся в трудной жизненной ситуации, могут оставить заявку на портале «Работа России». Все заявления обрабатываются, после граждан приглашают в центр занятости с документами.
Здесь мы первоначально делаем подбор работы до признания безработными, выдаем направление если у нас есть вакансии, которые подходят человеку по образованию, по его последнему месту работы, по желанию, то есть, возможно, человек даже переобучался где то, предоставляет нам свидетельство и хочет сменить род деятельности. - Наталья Потапова, ведущий эксперт центра занятости
Подбор персонала на заявленные рабочие места проводятся с учетом требований к уровню образования, стажу и опыту работы. Если появилось желание пройти переквалификацию, необходимо только заполнить анкету. После человеку звонят и приглашают на курсы для профобучения за счет центра занятости с последующим трудоустройством.
В Курске открыли первый модернизированный отдел центра занятости населения
Подбор персонала на заявленные рабочие места проводятся с учетом требований к уровню образования, стажу и опыту работы