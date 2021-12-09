В центре Курска установлена зона охраны памятников истории и культуры
Требования в границах объединенной зоны регулируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, предельную высотность строительства
Отмечается, что работа проведена в рамках подготовки празднования 1000-летия основания города.
Зона проходит в границах улиц Тускарной, Мирной, Володарского, Марата, Урицкого, Радищева, Дзержинского, Добролюбова, 1-й Кожевенной, 2-й Кожевенной, 9 Января, Стрелецкой Набережной, Бочаровской и ВЧК.
Утверждены также требования к градостроительным регламентам в границах данной объединенной зоны в отношении 38 объектов культурного наследия.
Из них 6 – федерального значения:
«Ансамбль Знаменского монастыря» (ул. Луначарского, 4, 6);
«Собор», 1816 - 1826 гг. (ул. Луначарского, 4);
«Архиерейский дом», XIX в. (ул. Луначарского, 6);
«Башня ограды», XIX в. (ул. Луначарского, 4, 6);
«Башня ограды», 2-я пол. XVII – XVIII вв. (ул. Луначарского, 8);
«Здание Дворянского собрания», 1877 г. (ул. Сонина, 4);
31 объект регионального значения, в том числе:
«Воскресенская церковь Знаменского монастыря», 1876 г. ( ул. Луначарского, 4А);
«Мужская классическая гимназия», 1836 - 1844 гг. (ул. Луначарского, 8);
«Братский корпус Знаменского монастыря», 2-я пол. XIX в. (ул. Луначарского, 8, лит. Б2);
«Здание Окружного суда», 2-я пол. XIX в. (ул. Луначарского, 8, лит. В7);
«Дом Советов», 1939 - 1951 гг. (Красная площадь, 1);
«Здание архива Духовной консистории», 1836 г. (ул. Сонина, 1);
«Ансамбль Никольской церкви», 1814 г. (ул. Комсомольская, 2);
«Никольская церковь», 1814 г. (ул. Комсомольская, 2);
«Ограда с воротами», 1814 г. (ул. Комсомольская, 2);
1 объект местного (муниципального) значения:
«Стрелецкое земское училище», 1884 г. (ул. Стрелецкая Набережная, 2).
Установленная объединенная зона охраны объектов культурного наследия включает в себя единую охранную зону объектов культурного наследия; единую зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности; единую зону охраняемого природного ландшафта.
Требования в границах объединенной зоны регулируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, предельную высотность строительства.