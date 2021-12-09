  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В центре Курска установлена зона охраны памятников истории и культуры

Требования в границах объединенной зоны регулируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, предельную высотность строительства
В центре Курска установлена зона охраны памятников истории и культуры

Читайте также

Областной комитет по охране объектов культурного наследия установил объединенную зону установил зону охраны памятников истории и культуры в центре исторической части Курска.

Отмечается, что работа проведена в рамках подготовки празднования 1000-летия основания города.

Зона проходит в границах улиц Тускарной, Мирной, Володарского, Марата, Урицкого, Радищева, Дзержинского, Добролюбова, 1-й Кожевенной, 2-й Кожевенной, 9 Января, Стрелецкой Набережной, Бочаровской и ВЧК.

Утверждены также требования к градостроительным регламентам в границах данной объединенной зоны в отношении 38 объектов культурного наследия.

Из них 6 – федерального значения:

«Ансамбль Знаменского монастыря» (ул. Луначарского, 4, 6);

«Собор», 1816 - 1826 гг. (ул. Луначарского, 4);

«Архиерейский дом», XIX в. (ул. Луначарского, 6);

«Башня ограды», XIX в. (ул. Луначарского, 4, 6);

«Башня ограды», 2-я пол. XVII – XVIII вв. (ул. Луначарского, 8);

«Здание Дворянского собрания», 1877 г. (ул. Сонина, 4);

31 объект регионального значения, в том числе:

«Воскресенская церковь Знаменского монастыря», 1876 г. ( ул. Луначарского, 4А);

«Мужская классическая гимназия», 1836 - 1844 гг. (ул. Луначарского, 8);

«Братский корпус Знаменского монастыря», 2-я пол. XIX в. (ул. Луначарского, 8, лит. Б2);

«Здание Окружного суда», 2-я пол. XIX в. (ул. Луначарского, 8, лит. В7);

«Дом Советов», 1939 - 1951 гг. (Красная площадь, 1);

«Здание архива Духовной консистории», 1836 г. (ул. Сонина, 1);

«Ансамбль Никольской церкви», 1814 г. (ул. Комсомольская, 2);

«Никольская церковь», 1814 г. (ул. Комсомольская, 2);

«Ограда с воротами», 1814 г. (ул. Комсомольская, 2);

1 объект местного (муниципального) значения:

«Стрелецкое земское училище», 1884 г. (ул. Стрелецкая Набережная, 2).

Установленная объединенная зона охраны объектов культурного наследия включает в себя единую охранную зону объектов культурного наследия; единую зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности; единую зону охраняемого природного ландшафта.

Требования в границах объединенной зоны регулируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, предельную высотность строительства.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Туман и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

В Курске открыли первый модернизированный отдел центра занятости населения

В мэрии Курска не против повысить стоимость проезда до 27 рублей

В дни новогодних праздников из Курска в Москву пустят дополнительные поезда

Курский городской роддом возобновляет свою работу

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске