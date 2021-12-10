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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

В Центральном отключений не запланировано
На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

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На следующей неделе в Курске проведут очередные ремонтные работы в электросетях, поэтому на некоторых улицах снова будут отключать электричество. Отключения запланированы в двух округах: Сеймском и Железнодорожном, в Центральном отключений не запланировано.


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:


С 13 по 17 декабря с 9-30 до 17-00:

Городская 1-51, 2-94


С 13 по 17 декабря с 9-30 до 16-00:

5-я Кислинская четная сторона

Броневая 7-12

Аэроклубная 67-73, 36-42

18-й Степной переулок 15-27, 16-26

19-й Степной переулок 15-23, 12-22

20-й Степной переулок 3-15, 4-12

4-я Кислинская 21-43, 22-42


Телефон для справок: 32-32-15.



В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

15 декабря с 9-00 до 16-00:

Первомайская 2-78, 1-67

2-я Первомайская 1-33, 2-26

3-я Первомайская 1-41, 2-30

1-й Первомайский переулок 2-20, 1-21

Октябрьская 83-189, 132-224

Октябрьский переулок 1-13, 2-14

Дубровинского 76-132, 65-127

Маяковский переулок 1-15, 2-20

Маяковского 74-92, 1-41, 8-18

Профсоюзная 1-47, 2-54

Вокзальная 17-39

Фрунзе 1-93, 36-92


16 декабря с 9-00 до 16-00:


Каширцева 19-73, 28-106

Воронежская 27-57,36-62

Воронежский переулок 2-22, 1-33

3-я Воронежская 1-29, 2-24

1-й Воронежский переулок 1-15,2-18

2-й Воронежский переулок 1-15, 2-12

6-й Щигровский переулок 1-33,2-18

Путейская 25-53, 24-52

2-я Путейская 35-61, 28-50

Орджоникидзе 18-34, 21-37

Железнодорожная 49-59, 46-60

Линейная 21-33, 26-32

1-я Щигровская 2-42, 1-75

2-я Щигровская 24-64, 15-35

3-й Щигровский переулок 1-7, 2-6

4-й Щигровский переулок 2-16, 1-7

5-й Щигровский переулок 1-17

7-й Щигровский переулок

9-й Щигровский переулок 2-10

10-й Щигровский переулок 2-26,1-27

11-й Щигровский переулок 2-32,1-25

Коммунальная 58-92, 39-79

Чапаева 55-113,22-76

2-я Восточная

3-я Восточная

5-я Восточная

6-я Восточная


С 13 по 17 декабря с 9-00 до 16-00:

Чайковского 47-67

Соловьиная 2-58, 1-25

Соловьиный переулок 1-5

Телефон для справок: 26-32-10.



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