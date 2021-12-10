На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

В Центральном отключений не запланировано

На следующей неделе в Курске проведут очередные ремонтные работы в электросетях, поэтому на некоторых улицах снова будут отключать электричество. Отключения запланированы в двух округах: Сеймском и Железнодорожном, в Центральном отключений не запланировано.Городская 1-51, 2-945-я Кислинская четная сторонаБроневая 7-12Аэроклубная 67-73, 36-4218-й Степной переулок 15-27, 16-2619-й Степной переулок 15-23, 12-2220-й Степной переулок 3-15, 4-124-я Кислинская 21-43, 22-42Первомайская 2-78, 1-672-я Первомайская 1-33, 2-263-я Первомайская 1-41, 2-301-й Первомайский переулок 2-20, 1-21Октябрьская 83-189, 132-224Октябрьский переулок 1-13, 2-14Дубровинского 76-132, 65-127Маяковский переулок 1-15, 2-20Маяковского 74-92, 1-41, 8-18Профсоюзная 1-47, 2-54Вокзальная 17-39Фрунзе 1-93, 36-92Каширцева 19-73, 28-106Воронежская 27-57,36-62Воронежский переулок 2-22, 1-333-я Воронежская 1-29, 2-241-й Воронежский переулок 1-15,2-182-й Воронежский переулок 1-15, 2-126-й Щигровский переулок 1-33,2-18Путейская 25-53, 24-522-я Путейская 35-61, 28-50Орджоникидзе 18-34, 21-37Железнодорожная 49-59, 46-60Линейная 21-33, 26-321-я Щигровская 2-42, 1-752-я Щигровская 24-64, 15-353-й Щигровский переулок 1-7, 2-64-й Щигровский переулок 2-16, 1-75-й Щигровский переулок 1-177-й Щигровский переулок9-й Щигровский переулок 2-1010-й Щигровский переулок 2-26,1-2711-й Щигровский переулок 2-32,1-25Коммунальная 58-92, 39-79Чапаева 55-113,22-762-я Восточная3-я Восточная5-я Восточная6-я ВосточнаяЧайковского 47-67Соловьиная 2-58, 1-25Соловьиный переулок 1-5