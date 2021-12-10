На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество
В Центральном отключений не запланировано
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 13 по 17 декабря с 9-30 до 17-00:
Городская 1-51, 2-94
С 13 по 17 декабря с 9-30 до 16-00:
5-я Кислинская четная сторона
Броневая 7-12
Аэроклубная 67-73, 36-42
18-й Степной переулок 15-27, 16-26
19-й Степной переулок 15-23, 12-22
20-й Степной переулок 3-15, 4-12
4-я Кислинская 21-43, 22-42
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
15 декабря с 9-00 до 16-00:
Первомайская 2-78, 1-67
2-я Первомайская 1-33, 2-26
3-я Первомайская 1-41, 2-30
1-й Первомайский переулок 2-20, 1-21
Октябрьская 83-189, 132-224
Октябрьский переулок 1-13, 2-14
Дубровинского 76-132, 65-127
Маяковский переулок 1-15, 2-20
Маяковского 74-92, 1-41, 8-18
Профсоюзная 1-47, 2-54
Вокзальная 17-39
Фрунзе 1-93, 36-92
16 декабря с 9-00 до 16-00:
Каширцева 19-73, 28-106
Воронежская 27-57,36-62
Воронежский переулок 2-22, 1-33
3-я Воронежская 1-29, 2-24
1-й Воронежский переулок 1-15,2-18
2-й Воронежский переулок 1-15, 2-12
6-й Щигровский переулок 1-33,2-18
Путейская 25-53, 24-52
2-я Путейская 35-61, 28-50
Орджоникидзе 18-34, 21-37
Железнодорожная 49-59, 46-60
Линейная 21-33, 26-32
1-я Щигровская 2-42, 1-75
2-я Щигровская 24-64, 15-35
3-й Щигровский переулок 1-7, 2-6
4-й Щигровский переулок 2-16, 1-7
5-й Щигровский переулок 1-17
7-й Щигровский переулок
9-й Щигровский переулок 2-10
10-й Щигровский переулок 2-26,1-27
11-й Щигровский переулок 2-32,1-25
Коммунальная 58-92, 39-79
Чапаева 55-113,22-76
2-я Восточная
3-я Восточная
5-я Восточная
6-я Восточная
С 13 по 17 декабря с 9-00 до 16-00:
Чайковского 47-67
Соловьиная 2-58, 1-25
Соловьиный переулок 1-5
Телефон для справок: 26-32-10.