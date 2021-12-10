Мэрия просит автомобилистов не оставлять свой транспорт на проезжей части магистральных улиц, чтобы не мешать уборке снега

К работе зимой в Курске подготовили 115 спецмашин. Для работы в экстренных ситуациях есть еще восемь машин и 20 дополнительных спецмашин, при необходимости, готовы привлечь в окружных администрациях.Особое внимание - проблеме припаркованных автомобилей, которые мешают работе снегоуборочной техники. С 6 декабря этого года до 1 апреля 2022-го действует запрет на парковку на основных городских магистралях, однако часто автомобилисты игнорируют запрещающие знаки – снегоуборщики вынуждены их объезжать, оставляя на обочинах снег.Мэрия просит автомобилистов не оставлять свой транспорт на проезжей части магистральных улиц, чтобы не мешать уборке снега. Если он, конечно, выпадет. Хотя, если верить прогнозам синоптиков, снегопады ожидаются в 20-х числах декабря.