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За неделю куряне потеряли девять банковских карт, а девять других горожан их нашли и стали фигурантами уголовных дел

Пытавшиеся расплатиться найденными кредитками могут получить до 6 лет лишения свободы
За неделю куряне потеряли девять банковских карт, а девять других горожан их нашли и стали фигурантами уголовных дел

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За неделю жители Курска потеряли девять банковских карт, а девять других горожан их нашли и стали фигурантами уголовных дел. Поэтому в полиции решили напомнить курянам, как обезопасить себя, если вы обнаружили кредитку на улице или где-то ещё. 

Необходимо попытаться вернуть карточку владельцу. Если это невозможно, отдать в отделение банка, принести в полицию или просто не трогать. В противном случае человека могут обвинить в краже. Тем более не стоит пытаться снять деньги в банкомате или расплатиться безналично в магазине. Именно так поступили те самые девять жителей Курска с чужими кредитками, за что рискуют поплатиться свободой. 

Современные карты предусматривают бесконтактную оплату и не требуют ввода пароля, когда сумма небольшая. Поэтому подозреваемые использовали найденные кредитки для покупки товаров, видимо, считая, что доказать их причастность к краже будет невозможно. На деле же, цифровые следы и технические средства позволяют раскрывать подавляющее большинство таких преступлений по «горячим» следам. 

Владельцы утерянных карт вовремя блокировали счета, поэтому сумма ущерба в каждом из девяти случаев не превысила трёх тысяч рублей. Тем не менее, по каждому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража электронных денежных средств). Её санкция может быть весьма сурова – вплоть до 6 лет лишения свободы. 
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