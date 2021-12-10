Нарушителю грозит административный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей

Курские таможенники и полицейские изъяли из оборота более тысячи пачек нелегальных сигарет производства Республике Беларусь. Товар без маркировки специальными идентификационными знаками и акцизных марок обнаружили в одном из продуктовых магазинов Рыльского района.Как сообщил заместитель начальника таможни Максим Тихомиров, помимо конфискации товара, нарушителю грозит административный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.Отмечается, что немаркированные табачные изделия переданы сотрудникам регионального управления МВД для принятия дальнейших мер в соответствии с российским законодательством.