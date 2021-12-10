Во Льгове завершилась реконструкция центральной аллеи по проекту «Легенды дворов»
Разработкой проекта занимались сотрудники Центра компетенций по развитию городской среды Курской области
Там появилась одна из самых уютных улиц в области. Своему обновлению город обязан победе во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Он нацелен на создание комфортной городской среды в малых городах России. На открытии аллеи побывал и Роман Старовойт, сообщает телеканал ТАКТ.
Разработкой проекта занимались сотрудники Центра компетенций по развитию городской среды Курской области. При его создании специалисты открыто обсудили нововведения с жителями этого исторического города. На протяжении улицы уложили новое покрытие, озеленили участки, установили удобные скамейки и интересные арт-объекты. Работы велись в соответствии с Дизайн – кодом.
Гости побывали и в литературном дворике библиотеки имени Аркадия Гайдара, уроженца Льгова. В детстве здесь читал свои первые стихи и поэт Николай Асеев. Директор библиотеки поделился, что после реконструкции аллеи, гостей и стало больше.