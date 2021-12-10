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Во Льгове завершилась реконструкция центральной аллеи по проекту «Легенды дворов»

Разработкой проекта занимались  сотрудники Центра компетенций по развитию городской среды Курской области
Во Льгове завершилась реконструкция центральной аллеи по проекту «Легенды дворов»

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Во Льгове завершилась реконструкция центральной аллеи по проекту «Легенды дворов».

Там появилась одна из самых уютных улиц в области. Своему обновлению город  обязан победе во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Он нацелен на создание комфортной городской среды в малых городах России. На открытии аллеи побывал и Роман Старовойт, сообщает телеканал ТАКТ.

Разработкой проекта занимались  сотрудники Центра компетенций по развитию городской среды Курской области. При его создании специалисты открыто обсудили нововведения с жителями этого исторического города. На протяжении улицы уложили новое покрытие, озеленили участки, установили  удобные скамейки и интересные арт-объекты. Работы велись в соответствии с Дизайн – кодом.

Гости побывали и в литературном дворике библиотеки  имени Аркадия Гайдара, уроженца Льгова. В детстве здесь читал свои первые стихи и поэт Николай Асеев. Директор библиотеки поделился, что после реконструкции аллеи, гостей и стало больше. 
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