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Сожитель украл у курянки умную колонку стоимостью 57 тысяч рублей

Интернет-станцию ищут пока по старинке, но не исключают, что устройство самостоятельно попытается передать полиции свои координаты

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У жительницы Курска украли умную колонку стоимостью 57 тысяч рублей.  Об исчезновении интернет-станции из своей квартиры 42-летняя горожанка заявила в полицию. Женщина заподозрила в краже девайса своего сожителя, который  тоже пропал из дома. Какое-то время она сама пыталась найти и колонку и возлюбленного, но потом всё же решила обратиться за помощью к правоохранителям. 

Стражи правопорядка выяснили, что мужчина действительно похитил и продал дорогой гаджет. Сейчас предприимчивого сожителя ищут. Умную колонку тоже ищут, пока по старинке, но не исключают, что устройство самостоятельно попытается передать полиции свои координаты.
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