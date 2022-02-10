Из Курска вывезено больше 1100 тонн снега

Оперативные дежурные продолжают следить за ситуацией на дорогах. Все поступающие обращения о некачественной уборке снега фиксируют и направляют ответственным, сообщает комитет транспорта и автодорог.

Минувшей ночью улицы Курска, региональные и федеральные трассы расчищали 205 снегоуборочных машин. Из Курска вывезено больше 1100 тонн снега. Работа по устранению последствий снегопадов продолжается.





Водителей просят не оставлять автомобили в зоне действия знаков, запрещающих стоянку, и не парковать личный транспорт на проезжей части, чтобы не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники.