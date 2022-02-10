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Минувшей ночью улицы Курска, региональные и федеральные трассы расчищали 205 снегоуборочных машин

Из Курска вывезено больше 1100 тонн снега

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Оперативные дежурные продолжают следить за ситуацией на дорогах. Все поступающие обращения о некачественной уборке снега фиксируют и направляют ответственным, сообщает комитет транспорта и автодорог.  
Минувшей ночью улицы Курска, региональные и федеральные трассы расчищали 205 снегоуборочных машин. Из Курска вывезено больше 1100 тонн снега. Работа по устранению последствий снегопадов продолжается. 

Водителей просят не оставлять автомобили в зоне действия знаков, запрещающих стоянку, и не парковать личный транспорт на проезжей части, чтобы не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники.
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