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Медработник из Курска отправила мошенникам больше миллиона рублей

Аферисты два дня «обрабатывали» женщину по телефону

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45-летняя курянка отправила мошенникам больше миллиона рублей. Медицинского работника 2 дня обрабатывали по телефону сначала якобы работники банка, а потом люди, представившееся сотрудниками прокуратуры. Лжеправоохранители утверждали, что неизвестные пытаются оформить на женщину огромный кредит, а они пытаются вывести злоумышленников на чистую воду. Единственный способ избежать долга перед банком – перевести все деньги на безопасный секретный счёт.

Женщине посоветовали не задавать лишних вопросов и помочь «следствию». Все деньги обещали вернуть по окончании мероприятий. Своих накоплений у курянки было порядка 600 тысяч рублей. Всю сумму по инструкции незнакомцев она перевела со своей карты на указанный расчётный счёт. Но этого им оказалось мало. Видя, что человек поверил в выдуманную историю, они стали настаивать, чтобы женщина оформила ещё и кредит и эти средства также перевела в ячейку. И эту рекомендацию аферистов курянка выполнила. 400 тысяч наличными исчезли в купюроприёмнике банкомата и улетели на счёта мошенников. В общей сложности горожанка перевела неизвестным 1 миллион 50 тысяч рублей. 

Примечательно, что за два дня общения с мошенниками курянка не обсудила ситуацию с родственниками или знакомыми, которые вероятно отговорили бы её от необдуманных поступков. Как выяснилось, преступники угрожали женщине липовой ответственностью за разглашение секретных сведений.

Возбуждено уголовное дело.
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