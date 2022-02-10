44-летняя женщина вынесла деньги ночью и не вышла на работу на следующий день

В Курске стажёрка магазина оптики украла из кассы 15 тысяч рублей. 44-летняя женщина только начала знакомиться со своими обязанностями, однако работодатель уже передал ей ключи от торговой точки. На следующий день сотрудница не явилась на работу, а из кассы пропали 15 тысяч. На помощь администрация магазина позвала полицию.





Дверные замки остались целыми, поэтому версию взлома сразу исключили. В помещении работала система скрытого видеонаблюдения, что и помогло прояснить ситуацию. Стажёр приходила в магазин ночью, видимо, рассчитывая, что об этом никто не узнает. Уходя с выручкой, аккуратно закрыла за собой дверь ключами.





Практически идеальное, с точки зрения подозреваемой, преступление раскрыли по «горячим следам». Сейчас женщину ищут, чтобы предъявить обвинение. За кражу с незаконным проникновением ей грозит до 5 лет лишения свободы.