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В Курске стажёрка магазина оптики украла из кассы 15 тысяч рублей

44-летняя женщина вынесла деньги ночью и не вышла на работу на следующий день

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В Курске стажёрка магазина оптики украла из кассы 15 тысяч рублей. 44-летняя женщина только начала знакомиться со своими обязанностями, однако работодатель уже передал ей ключи от торговой точки. На следующий день сотрудница не явилась на работу, а из кассы пропали 15 тысяч. На помощь администрация магазина позвала полицию. 

Дверные замки остались целыми, поэтому версию взлома сразу исключили. В помещении работала система скрытого видеонаблюдения, что и помогло прояснить ситуацию. Стажёр приходила в магазин ночью, видимо, рассчитывая, что об этом никто не узнает. Уходя с выручкой, аккуратно закрыла за собой дверь ключами. 

Практически идеальное, с точки зрения подозреваемой, преступление раскрыли по «горячим следам». Сейчас женщину ищут, чтобы предъявить обвинение. За кражу с незаконным проникновением ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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