Курянам предлагают оценить качество услуг МФЦ

Принять участие в опросе можно в личном кабинете на «Госуслугах» либо через виджеты на сайте комитета цифрового развития и связи Курской области или Центра электронного взаимодействия

Комитет цифрового развития предлагает курянам оценить качество услуг многофункциональных центров по 5-бальной шкале — от 1 до 5. Принять участие в опросе можно в личном кабинете на «Госуслугах» либо через виджеты на сайте комитета цифрового развития и связи Курской области или Центра электронного взаимодействия.

Нагрузка на МФЦ растет, особенно в условиях ковидных ограничений, поэтому власти хотят знать, насколько ьюли довольны качеством предоставления услуг. Итоги опроса подведут в понедельник.

Пользователи портала «Госуслуги» также могут участвовать в федеральных и муниципальных голосованиях, которые проводят районные администрации.