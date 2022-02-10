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Курянам предлагают оценить качество услуг МФЦ

Принять участие в опросе можно в личном кабинете на «Госуслугах» либо через виджеты на сайте комитета цифрового развития и связи Курской области или Центра электронного взаимодействия

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Комитет цифрового развития предлагает курянам  оценить качество услуг многофункциональных центров по 5-бальной шкале — от 1 до 5. Принять участие в опросе можно в личном кабинете на «Госуслугах» либо через виджеты на сайте комитета цифрового развития и связи Курской области или Центра электронного взаимодействия. 
Нагрузка на МФЦ растет, особенно в условиях ковидных ограничений, поэтому власти хотят знать, насколько ьюли довольны качеством предоставления услуг. Итоги опроса подведут в понедельник. 
Пользователи портала «Госуслуги» также могут участвовать в федеральных и муниципальных голосованиях, которые проводят районные администрации.
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