В этом году на центральных улицах Курска установят 15 умных светофоров

Благодаря системе светофор не будет вхолостую гореть зеленым светом для направлений, где нет автомобилей, передав это время более загруженному направлению

В этом году на центральных улицах Курска 15 светофоров оборудуют адаптивным режимом управления. Благодаря этой системе светофор не будет вхолостую гореть зеленым светом для направлений, где нет автомобилей, передав это время более загруженному направлению.

Система будет работать с помощью специальных датчиков-детекторов, их установят на улично-дорожной сети. Устройства будут собирать информацию о характеристиках транспортного потока: его интенсивности и скорости. Затем данные передаются в дорожный контроллер, который с помощью специального программного обеспечения будет выбирать продолжительность режима горения того или иного сигнала светофора.





Умные светофоры разместят на перекрестках, где отсутствует постоянное интенсивное движение транспорта во всех направлениях:





● площадь Перекальского;

● ул. Карла Маркса — ул. Ямская;

● ул. Карла Маркса — ул. Красный Октябрь — ул. Никитская;

● ул. Карла Маркса — ул. Ломакина;

● ул. Димитрова — ул. Карла Маркса (Московская площадь);

● ул. Карла Маркса, 65;

● ул. Карла Маркса, 70, корп. 1;

● ул. Карла Маркса — ул. Кавказская;

● ул. Карла Маркса — пр-д Светлый;

● ул. Дзержинского — ул. Верхняя Луговая;

● ул. Дзержинского — ул. Бочарова;

● ул. Дзержинского — ул. 50 лет Октября;

● ул. 50 лет Октября — ул. Бурцевка;

● ул. Дзержинского — ул. Дружининская;

● ул. 50 лет Октября — ул. Суворовская.