В Курске жалуются на несанкционированный сброс грязного снега

В районе улицы Просторной в Курске уже второй год подряд действует полигон для вывоза снега с городских улиц

В районе улицы Просторной в Курске уже второй год подряд действует полигон для вывоза снега с городских улиц. Грязный, со следами гудрона, асфальта, песка и выхлопных газов снег – явно не тот пейзаж, о котором мечтали местные жители, которые строили здесь свои жилища подальше от суеты урбана, поближе к природе.





Роман Данилов председатель ТОС по Лиственным улицам и переулкам:

«Здесь жилая зона, живут люди, вот тут дома. Вот мы стоим на участке улицы Просторной, выделенном многодетным семьям. По весне это всё тает и попадает вся эта грязь, отрава, людям в огород».





Неподалёку от свалки находится и распределительный водозабор и насосная станция. Потому стоит задуматься и о качестве воды в местных домах, после ухода в почву талой воды. Жителей уверяют, что площадка согласована и имеет все соответствия нормам СанПина. Однако куряне утверждают, что асфальт и водонепроницаемое покрытие под полигон существует только на бумаге. После первых обращений в инстанции, было дано обещание полигон убрать, но «снег и ныне там». Ежедневно, местные жители снимают на телефоны, как десятки машин сгружают ледяные грязные глыбы на площадке. И, судя по карте, далеко за её официальными пределами.





Елена Пыхтина, местный житель:

«Участок, по расстоянию, он, примерно, на один квартал находится. Но сейчас, уже на два-три квартала ниже свозится вот это вся грязь. То есть уже вышли давно за границы участка».





В текущем году, ответы на письма в областную администрацию, комитеты ЖКХ, природных ресурсов, дорожного хозяйства, также не удовлетворили местных жителей.





Константин Никулин, местный житель:

«Здесь находятся жилые дома, в нескольких метрах от этой искусственно созданной свалки. Здесь находится урочище «Крутой лог» - памятник природы. То, что здесь позволили сделать свалку привозимого грязного снега с различных мест Курска, это, я считаю, очень наглядная иллюстрация отношения тех людей, которые принимают это решение».





При этом губернатору региона было доложено, что всё в порядке.





Алексей Дедов, заместитель губернатора Курской области:

«Все площадки включены в распоряжение администрации г. Курска. Объем площадок позволяет разместить снежные массы. После наступления благоприятных погодных условий на данных площадках будет проведён субботник. Также, в ходе рейдовых мероприятий выявлен факт несанкционированного складирования снежной массы в неотведенном для этого месте. Составлен протокол об административных нарушениях».





Видимо поэтому, увидев нашу съемочную группу, несколько грузовиков не осмелились подъехать к полигону для выгрузки снега. Отведенный участок давно переполнен. А сбрасывать грязную массу, ниже по улице, под прицелом видеокамеры, водителям не захотелось. Ранее, просьбы местных к ним, не устраивать свалку, просто игнорировались.





Елена Пыхтина, местный житель:

«Да, мы выходили на контакт. Подходили. Вызывали участкового, т.к. складирование снега происходит не на границах, не по распоряжению. Они просто уезжают. Участковый приезжает, берет с нас показания, пишется заявление, и всё».





Куряне надеются, что через нашу телекомпанию они смогут добиться справедливости. Спасти небольшой луг, скрытый под кучами черного снега. Что смогут питаться продуктами с огорода без «химии». Что местная фауна: стаи куропаток, зайцев, и прочих животных, смогут жить с людьми по соседству и не искать себе нового, более чистого пристанища, в уже и так редких уголках природы, вокруг Курска.





Источник - телеканал ТАКТ