По пути из оптового тайника ее задержали

Самарчанка пыталась сбыть в Курской области килограмм наркотиков. Ее задержали прошлым летом сотрудники УФСБ и в салоне ее машины нашли без малого килограмм наркотиков. Такой объем оценивается как особо крупный.





Уточняется, что преступление было совершено с использованием Интернета, задействовано в нем было несколько человек, действовавших по предварительному сговору.





В августе 2021 года 40-летняя женщина получила информацию от неустановленного лица, где находится оптовый тайник-закладка. В нем было спрятано 979 граммов запрещенных веществ. Располагался он в Карыжском лесу, откуда жительница Саратова его благополучно довезла и направлялась в поселок Глушково. По пути туда ее и задержали.





Суд приговорил женщину к 7 годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.