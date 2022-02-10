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В Курске рецидивист украл из магазина техники робот-пылесос

Он вытащил товар из коробки, спрятал за пазуху и вынес из торгового зала

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В Курске из магазина техники на улице Карла Маркса украли робот-пылесос. На записях камер было видно, как мужчина в маске вытащил товар из коробки, спрятал за пазуху и вынес из торгового зала. На упаковке, оставшейся на месте преступления, эксперты нашли следы пальцев похитителя. При проверке выяснилось, что они принадлежат ранее неоднократно судимому мужчине. Его задержали в Железнодорожном округе. 

К тому времени курянин успел сдать украденный робот в ломбард. Полицейские нашли похищенную технику и изъяли. Скоро пылесос вернут в магазин.
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