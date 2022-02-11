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На выходных курских водителей проверят на трезвость

Сплошные рейды пройдут в Курске и ряде районов области

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Курская ГИБДД на грядущих выходных выходит на очередные сплошные проверки водителей на трезвость. Рейды пройдут в Курске и ряде районов области. Сотрудники ДПС вправе остановить любой автомобиль, даже следующий по всем правилам. 

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность. 

Курян призывают не оставаться равнодушными и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01 и 36-70-02.
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