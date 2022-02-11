Курские таможенники нашли в украинской фуре тайник с газовым оборудованием на 425 тыс рублей

Запчасти были спрятаны в тайнике

Автомобиль следовал в Россию через таможенный пост МАПП Суджа из Украины. Таможенники осмотрели его с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В ходе осмотра возникло подозрение о наличии незадекларированного товара в инструментальном ящике под днищем полуприцепа. При досмотре в нем нашли оборудование для промышленных газификационных установок (клапаны предохранительные (трубопроводная арматура) и обратные клапана насоса), общей стоимостью около 425 тысяч рублей.





Водитель объяснил, что по просьбе своего знакомого перевозил детали из Киева в Подмосковье. Декларировать оборудование не посчитал нужным.





- По факту недекларирования товара возбуждено дело об административном правонарушении. После завершения административного расследования, решение по делу вынесет суд. Санкции части 1 статьи 16.2 КоАП РФ предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ½ до двукратного размера стоимости товара или конфискацию товара, - пояснил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.