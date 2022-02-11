На следующей неделе свет будут отключать в двух округах Курска

В Сеймском и Железнодорожном. В Центральном отключений не запланировано

На следующей неделе с 14 по 18 февраля

на время ремонтных работ в электросетях

свет будут отключать в двух округах Курска: Сеймском и Железнодорожном. В Центральном отключений не запланировано.





В Сеймском округе с 14 по 18 февраля с 9:30 до 16:00 без электричества останется улица Центральная, 103 - 209, 72 - 152.





С 13:40 до 16:00 света не будет в домах на Магистральном проезде, 16 А - Г.





Телефон для справок 32-32-15.





В Железнодорожном округе:





С 14 по 18 февраля с 9:30 до 16:30 на улицах





2-я Восточная, 36-88, 27-65;

Чапаева, 56-76; 55-113;

3-я Воронежская, 1-13, 2-12;

Коммунальная, 51-79; 58-82;

Воронежский переулок, 1-33; 2-28;

1-я Щигровская, 7-41.





17 февраля с 13:30 до 16:00:





4-я Кожевенная, 1-33; 8-48;

Кутузова, 7-35; 4-48;

Ровецкая, 19-47, 10-28;

Пожарского, 3-29, 2-14А;

Курчатова, 36-40.





Телефон для справок 26-32-10.