На следующей неделе свет будут отключать в двух округах Курска

В Сеймском округе с 14 по 18 февраля с 9:30 до 16:00 без электричества останется улица Центральная, 103 - 209, 72 - 152.
С 13:40 до 16:00 света не будет в домах на Магистральном проезде, 16 А - Г.
Телефон для справок 32-32-15.
В Железнодорожном округе:
С 14 по 18 февраля с 9:30 до 16:30 на улицах
2-я Восточная, 36-88, 27-65;
Чапаева, 56-76; 55-113;
3-я Воронежская, 1-13, 2-12;
Коммунальная, 51-79; 58-82;
Воронежский переулок, 1-33; 2-28;
1-я Щигровская, 7-41.
17 февраля с 13:30 до 16:00:
4-я Кожевенная, 1-33; 8-48;
Кутузова, 7-35; 4-48;
Ровецкая, 19-47, 10-28;
Пожарского, 3-29, 2-14А;
Курчатова, 36-40.
Телефон для справок 26-32-10.