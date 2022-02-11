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На следующей неделе свет будут отключать в двух округах Курска

В Сеймском и Железнодорожном. В Центральном отключений не запланировано

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На следующей неделе с 14 по 18  февраля на время ремонтных работ в электросетях свет будут отключать в двух округах Курска: Сеймском и Железнодорожном. В Центральном отключений не запланировано. 

В Сеймском округе с 14 по 18 февраля с 9:30 до 16:00 без электричества останется улица Центральная, 103 - 209, 72 - 152. 

С 13:40 до 16:00 света не будет в домах на Магистральном проезде, 16 А - Г. 

Телефон для справок 32-32-15.

В Железнодорожном округе: 

С 14 по 18 февраля с 9:30 до 16:30 на улицах 

2-я Восточная, 36-88, 27-65;
Чапаева, 56-76; 55-113;
3-я Воронежская, 1-13, 2-12;
Коммунальная, 51-79; 58-82;
Воронежский переулок, 1-33; 2-28;
1-я Щигровская, 7-41.

17 февраля с 13:30 до 16:00:

4-я Кожевенная, 1-33; 8-48;
Кутузова, 7-35; 4-48;
Ровецкая, 19-47, 10-28;
Пожарского, 3-29, 2-14А;
Курчатова, 36-40. 

Телефон для справок 26-32-10.
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