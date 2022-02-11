На выходных в Курской области будет сначала оттепель, а потом небольшое похолодание

Прогнозируют мокрый снег, туман, гололедицу на дорогах

На этих выходных в Курской области оттепель ненадолго сменит небольшой морозец.





По прогнозу Курского Гидрометцентра в субботу, 12 февраля будет облачно с прояснениями.

Ночью будет идти преимущественно снег, но небольшой. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. Местами туман, на дорогах гололедица. Скорость ветра составит 7-12 м/с.





Ночью температура воздуха составит от 4°С мороза до 1ºС тепла, днем от 2°С мороза до 3ºС тепла.





В ночь на воскресенье, 13 февраля похолодает до -7°С, днем синоптики обещают до 1°С мороза. Переменная облачность, без осадков.