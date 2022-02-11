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Комиссия по этике Курской областной Думы обязала депутата Карцева принести официальные извинения железногорским врачам

Он должен оформить их в письменном виде и передать для распространения в СМИ

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Комиссия по этике Курской областной Думы рассмотрела обращение врачей железногорской больницы и обязала Николая Карцева принести официальные извинения за некорректные высказывания. Он, напомним, говорил, что проходил в «красную зону» без маски и приносил пациентам «лекарства» от коронавируса - хрен, сало, чеснок и самогон. 
Депутата вызвали на комиссию по мандатным вопросам, соблюдению Регламента и депутатской этике. Выслушав его доводы, парламентарии отметили, что сарказм в отношении медиков недопустим. Представитель законодательного органа власти не должен нарушать санитарный режим, установленный для «красной зоны» медицинских учреждений, и распространять недостоверную информацию о средствах лечения коронавируса. В комиссии пришли к выводу, что своими действиями и высказываниями Карцев подрывает авторитет Курской областной Думы. 
Свои извинения депутат должен оформить в письменном виде и передать для распространения в СМИ.
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