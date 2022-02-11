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Курянин надеялся пойти на свидание с девушкой с сайта знакомств, а лишился всех сбережений

Следователи полагают, что куряне могли переписываться с мужчинами, выдававшими себя за представительниц прекрасного пола

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36-летний житель Курска на одном из сайтов он познакомился с девушкой, и юная особа сразу же сообщила, что купила для себя билет в театр, но хотела бы пойти на спектакль не одна.  Мужчина вызвался сопровождать новую знакомую. Та прислала ссылку, пройдя по которой можно было заказать и оплатить билет на место в зале рядом с ней.

Курянин не стал разбираться в нюансах и ввёл в открывшемся окне все данные своей банковской карты. Но вместо уведомления о покупке электронного билета в театр на его телефон пришло СМС о списании всех средств со счёта. Ссылка оказалась вирусной и была предназначена для похищения секретной банковской информации. Вместо свидания мужчина отправился в полицию.  

Как оказалось, подобные случаи не единичны. Уже несколько мужчин из Курской области попали в ловушки, расставленные такими «красавицами».

Следователи полагают, что куряне могли переписываться с мужчинами, выдававшими себя за представительниц прекрасного пола. Но, независимо от гендерного признака наказание для злоумышленников будет одинаковым. За кражу, совершённую с банковского счёта им грозит до 6 лет лишения свободы.
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