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В ближайшие два года в Курске закупят 22 современных трамвая и 10 электробусов

Запуск движения электробусов ожидается до февраля 2024 года, трамваев - до октября 2024-го

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В ближайшие два года в Курске закупят 22  новых современных низкопольных трамвая и 10 электробусов. Для трамваев реконструируют более 42 км путей, модернизируют трамвайное депо и 10 тяговых подстанций. Для электробусов установят 4 зарядные станции. Проект модернизации городского электротранспорта обсудили сегодня в режиме видео-коференц-связи с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко. 

Запуск движения электробусов ожидается до февраля 2024 года. Завершение реконструкции трамвайных путей и запуск трамвайного движения произойдут до октября 2024-го. В рамках реализации проекта будет создано 1 447 рабочих мест, причем 1 168 мест уже на стадии строительства в период с 2022 по 2024 год. 

При этом к 2025 году 90% троллейбусов и 100% трамваев превысят нормативный срок службы, износ инфраструктуры достигнет критического объёма – 100%.  Власти региона рассчитывают на поддержку правительства.
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