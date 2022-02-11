В ближайшие два года в Курске закупят 22 современных трамвая и 10 электробусов

Запуск движения электробусов ожидается до февраля 2024 года, трамваев - до октября 2024-го

В ближайшие два года в Курске закупят 22 новых современных низкопольных трамвая и 10 электробусов. Для трамваев реконструируют более 42 км путей, модернизируют трамвайное депо и 10 тяговых подстанций. Для электробусов установят 4 зарядные станции. Проект модернизации городского электротранспорта обсудили сегодня в режиме видео-коференц-связи с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко.





Запуск движения электробусов ожидается до февраля 2024 года. Завершение реконструкции трамвайных путей и запуск трамвайного движения произойдут до октября 2024-го. В рамках реализации проекта будет создано 1 447 рабочих мест, причем 1 168 мест уже на стадии строительства в период с 2022 по 2024 год.





При этом к 2025 году 90% троллейбусов и 100% трамваев превысят нормативный срок службы, износ инфраструктуры достигнет критического объёма – 100%. Власти региона рассчитывают на поддержку правительства.