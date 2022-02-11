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«Курскводоканал» установит тариф на водоотведение поверхностных стоков

За счет этого планируется финансирование ремонта и реконструкции ливневок

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«Курскводоканал» планирует установить тариф на водоотведение поверхностных стоков, как только схемы прохождения коммуникаций этой канализации и ее характеристик будут восстановлены и обновлены. Для этого предприятие обратится в комитет по тарифам и ценам. 

В прошлом году в Курске обследовали ливневки, водоотводные каналы и трубопереезды. По данным комитета ЖКХ,  выявлено более 80 проблемных участков. Возможным источником финансирования ремонта и реконструкции ливневок может стать как раз утвержденный тариф на технологическое присоединение потребителей к этим сетям (при строительстве новых зданий и сооружений, площадок, производственных корпусов и т.п.).

На этот год запланировано строительство ливневой канализации в микрорайоне Северный, ремонт существующей канализации в районе улиц Гагарина и Энергетиков и Карла Маркса (в районе домов №№ 67/2, 67/3, 67/4. Также предусмотрено обустройство новой ливневой канализации на Светлом проезде в рамках реконструкции автомобильной дороги.

На очистку колодцев, труб и каналов, вырубку поросли и прочие работы в этом году предусмотрено 8 млн рублей.
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