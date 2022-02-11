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Рецидивист воровал одежду из магазина в центре Курска и продавал случайным людям

Он срывал магнитные метки и прятал вещи под своей одеждой

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После проведения инвентаризации в полицию обратились представители магазина одежды, расположенного в центре Курска. Работники торговли не досчитались товара на сумму более 10 тысяч рублей. По факту произошедшего сразу возбудили уголовное дело. Полицейские изучили записи с камер наблюдения установленных в торговом зале и выяснили, кто может быть причастен к краже. 

Человек, который срывал магнитные метки и прятал вещи под своей одеждой, сразу показался знакомым оперативникам. Сверившись с базой данных, правоохранители убедились, что подозреваемый ранее неоднократно судимый за грабёж и незаконный оборот наркотиков 24-летний курянин. Его задержали по горячим следам. 

При обыске в квартире парня похищенной одежды не нашли - он уже успел всё продать незнакомым людям на улице. Параллельно с расследованием кражи оперативники начали поиск горожан, которые приобрели краденое. За это преступление также предусмотрена уголовная ответственность.

Суда и наказания рецидивист будет ожидать под подпиской о невыезде. За совершённое преступление он вновь может отправиться в тюрьму на 2 года.
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