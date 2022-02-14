Новый мэр Курска в свой первый рабочий день закрыл эту площадку складирования - она переполнена

За свалку снега на улице Просторной в Курске теперь будут штрафовать на 5 тысяч. Новый мэр Курска в свой первый рабочий день закрыл эту площадку складирования - она переполнена. Местные жители жаловались уже не раз, снег с грязью при таянии потечет на их участки. И этой проблеме уже второй год.

Замглавы администрации Василий Волобуев, говорит, что в городе определены 9 площадок для складирования снега. На Просторную подрядчик его больше не свозит. Однако по ночам снег туда сбрасывают представители торговых центров. Чтобы поймать нарушителей, площадку мониторят комитет природных ресурсов и полиция. За остальными площадками тоже следят, чтобы ситуация не повторилась.

Игорь Куцак пообещал учитывать требования жильцов, при подготовке к следующему зимнему сезону и определении мест временного складирования снега.