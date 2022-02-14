В новостройках квадратный метр на конец прошлого года стоил почти 65,5 тысяч, на вторичке - около 64

В Курской области цены на жильё за год выросли в среднем на 25%. По данным Курскстата, один квадратный метр в новостройке в четвёртом квартале прошлого года в среднем стоил 65 тысяч 389 рублей. Вторичка чуть дешевле - 63 тысячи 853 рубля. По сравнению со стоимостью жилья годом ранее, цена квадратного метра в Курской области в новостройках и на вторичном рынке увеличилась почти на 27 и 24 процента соответственно.