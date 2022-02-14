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Лента новостей / В регионе

Вызвать врача на дом по единому номеру 122 теперь могут все жители Курской области

К контакт-центру подключились все поликлиники региона

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Вызвать врача на дом по единому номеру 122 теперь могут все жители Курской области. К контакт-центру подключились все поликлиники региона. Оставить заявку можно в любой день, включая выходные, с 8 до 13 часов. Например, за субботу и воскресенье поступило около 500 обращений с просьбами вызвать врача. Такая нагрузка раньше приходилась на первые дни недели, говорят в комитете цифрового развития и связи. 

За прошедшую неделю количество операторов увеличили почти вдвое. Сегодня в смену выходит до 40 человек. Еще  60 волонтеров проходят обучение. 
Усовершенствованы и технические возможности службы: сейчас на линии могут одновременно находиться 83 оператора. Отмечается также, что организована функция обратного дозвона, она позволила исключить возможность неполучения услуги при обращении в службу «122».
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