К контакт-центру подключились все поликлиники региона

Вызвать врача на дом по единому номеру 122 теперь могут все жители Курской области. К контакт-центру подключились все поликлиники региона. Оставить заявку можно в любой день, включая выходные, с 8 до 13 часов. Например, за субботу и воскресенье поступило около 500 обращений с просьбами вызвать врача. Такая нагрузка раньше приходилась на первые дни недели, говорят в комитете цифрового развития и связи.





За прошедшую неделю количество операторов увеличили почти вдвое. Сегодня в смену выходит до 40 человек. Еще 60 волонтеров проходят обучение.

Усовершенствованы и технические возможности службы: сейчас на линии могут одновременно находиться 83 оператора. Отмечается также, что организована функция обратного дозвона, она позволила исключить возможность неполучения услуги при обращении в службу «122».