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Любителя старинных автомобилей из Курска обманули торговцы запчастями из интернета

Мужчина занимался восстановлением ГАЗ М20 «Победа» и решил купить оригинальные запчасти по объявлению на сайте

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Любителя старинных автомобилей из Курска обманули торговцы запчастями из интернета. Мужчина занимался восстановлением ГАЗ М20 «Победа» и, так как в Курске раритетный товар было не найти, отправился на поиск оригинальных деталей в другие города. Искать он принялся в интернете. В одном из объявлений на популярном сайте курянин нашёл нужные запчасти по привлекательной цене. Продавец пообещал отправить заказ почтой, но только после 100-процентной предоплаты. Более 50 тысяч рублей автолюбитель отправил переводом и стал ждать посылку. В обозначенные сроки товар не пришёл, торговец перестал отвечать на сообщения, а потом и вовсе удалил своё объявление.

Тогда курянин обратился к правоохранителям. В полиции произошедшее квалифицировали, как мошенничество и возбудили уголовное дело. Сейчас  злоумышленников ищут. Возможно, на компенсацию нанесённого ущерба потребуется немало времени.

Как и во многих похожих случаях, аферисты использовали фото товара в идеальном состоянии из открытых источников, чтобы привлечь потенциальных покупателей и обмануть их, отмечают в городском УМВД. Второй шаг – занижение цены и создание искусственного ажиотажа. Захлопывалась же ловушка обещанием бесплатной доставки или других преференций.
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