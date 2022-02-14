Мужчина занимался восстановлением ГАЗ М20 «Победа» и решил купить оригинальные запчасти по объявлению на сайте

Любителя старинных автомобилей из Курска обманули торговцы запчастями из интернета. Мужчина занимался восстановлением ГАЗ М20 «Победа» и, так как в Курске раритетный товар было не найти, отправился на поиск оригинальных деталей в другие города. Искать он принялся в интернете. В одном из объявлений на популярном сайте курянин нашёл нужные запчасти по привлекательной цене. Продавец пообещал отправить заказ почтой, но только после 100-процентной предоплаты. Более 50 тысяч рублей автолюбитель отправил переводом и стал ждать посылку. В обозначенные сроки товар не пришёл, торговец перестал отвечать на сообщения, а потом и вовсе удалил своё объявление.





Тогда курянин обратился к правоохранителям. В полиции произошедшее квалифицировали, как мошенничество и возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленников ищут. Возможно, на компенсацию нанесённого ущерба потребуется немало времени.





Как и во многих похожих случаях, аферисты использовали фото товара в идеальном состоянии из открытых источников, чтобы привлечь потенциальных покупателей и обмануть их, отмечают в городском УМВД. Второй шаг – занижение цены и создание искусственного ажиотажа. Захлопывалась же ловушка обещанием бесплатной доставки или других преференций.