Куряне пожаловались на протечки кровли 47 раз

За прошлую неделю от жителей Курской области поступило без малого полсотни обращений, касающихся протечек талой воды в квартиры. С каждым случаем разбирались индивидуально, примерно в половине ситуаций причина протечек была устранена после расчистки сливных желобов и кровель, рассказали сегодня в Доме Советов во время оперативного совещания администрации Курской области, передает телеканал

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. Сроки капитального ремонта крыш в домах по улице Большевиков в Курске и улице Восточной в Новоандросово Железногорского района удалось сдвинуть на более ранние – с 2028 года на 2022. Работы обещают начать, как только установится тёплая погода.