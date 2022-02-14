  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне пожаловались на протечки кровли 47 раз

Примерно в половине ситуаций причина протечек была устранена после расчистки сливных желобов и кровли

Читайте также

За прошлую неделю от жителей Курской области поступило без малого полсотни обращений, касающихся протечек талой воды в квартиры. С каждым случаем разбирались индивидуально, примерно в половине ситуаций причина протечек была устранена после расчистки сливных желобов и кровель, рассказали сегодня в Доме Советов во время оперативного совещания администрации Курской области, передает телеканал ТАКТ. Сроки капитального ремонта крыш в домах по улице Большевиков в Курске и улице Восточной в Новоандросово Железногорского района удалось сдвинуть на более ранние – с 2028 года на 2022. Работы обещают начать, как только установится тёплая погода.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Спасатели предупреждают курян о том, что лёд на водоёмах становится тонким и опасным

Любителя старинных автомобилей из Курска обманули торговцы запчастями из интернета

Вызвать врача на дом по единому номеру 122 теперь могут все жители Курской области

В Курской области цены на жильё за год выросли в среднем на 25%

Под Курском «Приора» насмерть сбила мужчину

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске