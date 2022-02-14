Спасатели предупреждают курян о том, что лёд на водоёмах становится тонким и опасным

На днях спасатели проинспектировали обстановку на реках Тускарь и Сейм, на водохранилище в посёлке Щетинка

В МЧС предупреждают курян о том, что лёд на водоёмах становится тонким и опасным. На днях спасатели проинспектировали обстановку на реках Тускарь и Сейм, на водохранилище в посёлке Щетинка. В зоне внимания инспекторов оказалось более 50 любителей зимней рыбалки. Около десяти из них сидели в так называемой «опасной зоне», где Тускарь впадает в водохранилище.

У рыбаков проверили наличие средств самоспасения, предупредили об опасности употребления спиртного и рассказали об основных правилах оказания помощи в случае провала под лёд.





Как отмечают спасатели, толщина льда сейчас составляет 18-24 см. Однако выходить на него может быть небезопасно. Из-за перепадов температур лёд начинает напитываться водой, становится рыхлым и неоднородным, на водоёмах образуются промоины большой площади. Особенно опасен лёд в местах течений и там, где много растительности.