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Спасатели предупреждают курян о том, что лёд на водоёмах становится тонким и опасным

На днях спасатели проинспектировали обстановку на реках Тускарь и Сейм, на водохранилище в посёлке Щетинка

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В МЧС предупреждают курян о том, что лёд на водоёмах становится тонким и опасным. На днях спасатели проинспектировали обстановку на реках Тускарь и Сейм, на водохранилище в посёлке Щетинка. В зоне внимания инспекторов оказалось более 50 любителей зимней рыбалки. Около десяти из них сидели в так называемой «опасной зоне», где Тускарь впадает в водохранилище.
У рыбаков проверили наличие средств самоспасения, предупредили об опасности употребления спиртного и рассказали об основных правилах оказания помощи в случае провала под лёд. 

Как отмечают спасатели, толщина льда сейчас составляет 18-24 см. Однако выходить на него может быть небезопасно. Из-за перепадов температур лёд начинает напитываться водой, становится рыхлым и неоднородным, на водоёмах образуются промоины большой площади. Особенно опасен лёд в местах течений и там, где много растительности.
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