В Курске полиция проверяет факты фиктивной постановки на учёт мигрантов

За фиктивную регистрацию иностранцев можно схлопотать от полумиллионного штрафа до 3 лет лишения свободы

Как сообщили в городском УМВД, куряне регистрировали у себя дома жителей соседних государств, заведомо зная, что те не будут проживать по месту регистрации. Так 36-летний мужчина прописал одного человека, а 25-летняя девушка сразу троих уроженцев одной из южных республик.





Не все понимают, что подобная практика не только запрещена, но и попадает в категорию уголовно наказуемых деяний - предупреждают в полиции. Статья 322.3 УК РФ предусматривает наказание за фиктивную регистрацию иностранцев от полумиллионного штрафа до 3 лет лишения свободы.