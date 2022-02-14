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В Курске полиция проверяет факты фиктивной постановки на учёт мигрантов

За фиктивную регистрацию иностранцев можно схлопотать от полумиллионного штрафа до 3 лет лишения свободы

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Как сообщили в городском УМВД, куряне регистрировали у себя дома жителей соседних государств, заведомо зная, что те не будут проживать по месту регистрации. Так 36-летний мужчина прописал одного человека, а 25-летняя девушка сразу троих уроженцев одной из южных республик. 

Не все понимают, что подобная практика не только запрещена, но и попадает в категорию уголовно наказуемых деяний - предупреждают в полиции. Статья 322.3 УК РФ предусматривает наказание за фиктивную регистрацию иностранцев от полумиллионного штрафа до 3 лет лишения свободы.
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