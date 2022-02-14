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В Курске дорогу на улице Крымской начнут строить на год позже

К стройке приступят в 2023-2024 годах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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В Курске дорогу на улице Крымской начнут строить на год позже. В планах было разработать проектно-сметную документацию в этом году, а в следующем начать строительство автомобильной дороги от улицы Энгельса до Сумской. 

Как информирует городская администрация, проект начнут готовить 2022-2023 году, а к стройке приступят в 2023-2024 -м в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уточняется, что это капиталоемкий объект. Планируется проложить дорогу от проспекта Клыкова до улицы Сумская с обустройством кольцевого движения на пересечении проспектов Клыкова и Плевицкой.

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