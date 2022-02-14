В пробах промышленных выбросов выявлено превышение нормативов допустимых выбросов свинца на плавильной печи в несколько раз

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от курского «Экотекс-К» почти в 14 млн рублей. В пробах промышленных выбросов во время очередной внеплановой проверки выявлено превышение нормативов допустимых выбросов свинца на плавильной печи. При первом отборе превышение свинца оценивалось в 17,7 раза, при втором – в 4,3.





По результатам прошлогодней проверки предприятия специалисты ведомства оценили вред экологии региона более чем в 3,8 млн.





Иск о принудительном возмещении вреда рассматривает областной арбитражный суд.