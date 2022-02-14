  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области за неделю дистанционно выдали 654 больничных

Удаленно листок нетрудоспособности открывают на 7 дней после телемедицинской консультации

Читайте также

В Курской области за неделю дистанционно выдали 654 больничных. В основном это пациенты с легким течением коронавируса или ОРВИ. 

Удаленно листок нетрудоспособности открывают на 7 дней после телемедицинской консультации. Если пациент за неделю выздоровел - больничный закроют без посещения поликлиники. Если же держится повышенная температура, есть кашель или другие признаки ОРВИ последует очный прием врача, который и примет решение о продлении больничного. Телефоны call-центров поликлиник опубликованы на сайтах медицинских организаций.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курске закроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Европа» на Хрущёва

В Курской области 14 февраля насмерть сбили пешехода

В Курской области за минувшие сутки выявлено 525 новых случаев коронавируса

Владелец парка птиц в Курчатове передаст пернатых дар муниципальному учреждению

В Курске отремонтируют мосты, соединяющие центр города с Сеймским округом

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске