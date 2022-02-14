Удаленно листок нетрудоспособности открывают на 7 дней после телемедицинской консультации

В Курской области за неделю дистанционно выдали 654 больничных. В основном это пациенты с легким течением коронавируса или ОРВИ.





Удаленно листок нетрудоспособности открывают на 7 дней после телемедицинской консультации. Если пациент за неделю выздоровел - больничный закроют без посещения поликлиники. Если же держится повышенная температура, есть кашель или другие признаки ОРВИ последует очный прием врача, который и примет решение о продлении больничного. Телефоны call-центров поликлиник опубликованы на сайтах медицинских организаций.