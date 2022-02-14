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В Курске отремонтируют мосты, соединяющие центр города с Сеймским округом

Последний капитальный ремонт мостов был более 10 лет назад

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В Курске отремонтируют мосты, соединяющие центр города с Сеймским округом. Последний капитальный ремонт мостов был более 10 лет назад. Как рассказали в областном  комитете транспорта и автодорог, покрытие проезжей части моста через реку Сейм на проспекте Кулакова из-за перепадов температур пришло в негодность: на дороге образовались ямы и выбоины. 

В минувшие выходные специалисты обслуживающей организации залатали ямы на мостах. В течение этой недели сотрудники «Курскавтодора» проведут обследование этих сооружений для уточнения объемов работ и включения их в программу капремонта. Проектная документация уже готовится.
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