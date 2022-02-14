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Владелец парка птиц в Курчатове передаст пернатых дар муниципальному учреждению

Парк сохранят, открыть его планируют в апреле

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Владелец парка птиц в Курчатове передаст пернатых дар муниципальному учреждению. Парк сохранят, открыть его планируют в апреле, когда завершится оформление лицензии. Для этого нужно выполнить ряд требований: в том числе создать ветеринарный пункт и взять на работу ветеринара, оборудовать в соответствии с правилами вольеры, системы водоснабжения и водоотведения, оформить передачу птиц от физического лица в дар муниципальному учреждению. 

Подготовить документацию для получения лицензии помогут специалисты регионального комитета природных ресурсов, управлений ветеринарии и Россельхознадзора. 

Парк птиц в Курчатове создал местный житель своими силами. В нем содержится более 200 пернатых.
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