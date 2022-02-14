Парк сохранят, открыть его планируют в апреле

Владелец парка птиц в Курчатове передаст пернатых дар муниципальному учреждению. Парк сохранят, открыть его планируют в апреле, когда завершится оформление лицензии. Для этого нужно выполнить ряд требований: в том числе создать ветеринарный пункт и взять на работу ветеринара, оборудовать в соответствии с правилами вольеры, системы водоснабжения и водоотведения, оформить передачу птиц от физического лица в дар муниципальному учреждению.





Подготовить документацию для получения лицензии помогут специалисты регионального комитета природных ресурсов, управлений ветеринарии и Россельхознадзора.





Парк птиц в Курчатове создал местный житель своими силами. В нем содержится более 200 пернатых.