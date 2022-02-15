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Лента новостей / В регионе

Курянин обманул трех россиян почти на миллион рублей под предлогом продажи дорогих иномарок

Задерживать афериста пришлось при участии Росгвардии

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Сотрудники ОМОН «Финист» регионального Управления Росгвардии помогли коллегам из уголовного розыска задержать подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба силового ведомства,  установлено, что 35-летний житель Курска публиковал на рекламном сайте объявления о продаже дорогостоящих иномарок и каждый раз использовал при этом фотографии разных машин, которых у него никогда не было. Потенциальным покупателям он предлагал перечислить предоплату, а получив деньги прекращал выходить на связь и удалял объявление. В основном покупателями были  жители других регионов. 

Выявлены три эпизода мошенничества, общий ущерб от них составил более 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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