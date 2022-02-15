Курянин обманул трех россиян почти на миллион рублей под предлогом продажи дорогих иномарок

Задерживать афериста пришлось при участии Росгвардии

Сотрудники ОМОН «Финист» регионального Управления Росгвардии помогли коллегам из уголовного розыска задержать подозреваемого в мошенничестве.





Как сообщает пресс-служба силового ведомства, установлено, что 35-летний житель Курска публиковал на рекламном сайте объявления о продаже дорогостоящих иномарок и каждый раз использовал при этом фотографии разных машин, которых у него никогда не было. Потенциальным покупателям он предлагал перечислить предоплату, а получив деньги прекращал выходить на связь и удалял объявление. В основном покупателями были жители других регионов.





Выявлены три эпизода мошенничества, общий ущерб от них составил более 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.