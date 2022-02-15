Курянам объяснили, что влияет на результат ПЦР-теста

Существует более 10 различных тестов. Они разные и по цене, и по качеству

От курян продолжают поступать вопросы, касающиеся тестирования пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Люди пишут, что получают разные результаты в зависимости от того, в частной или государственной клинике сдавался анализ. Заместитель губернатора на оперативном совещании в Доме Советов прокомментировал ситуацию.





Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:

- Существует более 10 различных тестов. Они разные и по цене, и по качеству, если можно так сказать. Трудно ответить за частные лаборатории, они закупают самостоятельно. У нас – мы используем тесты «Генериум». Процент дефектуры, которая возможна при тестировании этим тестом, где-то от 3 до 5%.. Роспотребнадзор – у него тесты «Вектор», там дефектура до 12%, возможны неправильные тесты.





По материалам телеканала ТАКТ