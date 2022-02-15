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Лента новостей / Происшествия

В курском селе супруги-пенсионеры спасли провалившегося под лёд мужчину

Житель села Крупец провалился под лёд в собственном пруду на своем участке

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В курском селе супруги Александр и Людмила Комаровы спасли провалившегося под лёд мужчину. Житель села Крупец провалился под лёд в собственном пруду на своем участке и не мог самостоятельно выбраться. ЧП случилось днем 12 февраля. 

Селянин стал звать на помощь. В это время соседка развешивала во дворе белье. Вместе с мужем они пошли на голос и нашли утопающего соседа. К тому моменту мужчина уже дышал с трудом и по шею находился в пролубке. Кожа имела синеватый оттенок. Александр взял палку, подполз к краю, и стал тянуть утопающего на поверхность. Сзади его подстраховывала жена. К счастью, им удалось помочь соседу. Вскоре подоспели еще двое односельчан. Все вместе они доставили пострадавшего в дом. 

Как уточняет газета «Беловские зори», Комаровы - пенсионеры. Однако, несмотря на возраст, они смогли спасти жизнь человеку.
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