В курском селе супруги-пенсионеры спасли провалившегося под лёд мужчину

Житель села Крупец провалился под лёд в собственном пруду на своем участке

В курском селе супруги Александр и Людмила Комаровы спасли провалившегося под лёд мужчину. Житель села Крупец провалился под лёд в собственном пруду на своем участке и не мог самостоятельно выбраться. ЧП случилось днем 12 февраля.





Селянин стал звать на помощь. В это время соседка развешивала во дворе белье. Вместе с мужем они пошли на голос и нашли утопающего соседа. К тому моменту мужчина уже дышал с трудом и по шею находился в пролубке. Кожа имела синеватый оттенок. Александр взял палку, подполз к краю, и стал тянуть утопающего на поверхность. Сзади его подстраховывала жена. К счастью, им удалось помочь соседу. Вскоре подоспели еще двое односельчан. Все вместе они доставили пострадавшего в дом.





Как уточняет газета «Беловские зори», Комаровы - пенсионеры. Однако, несмотря на возраст, они смогли спасти жизнь человеку.