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7-ю поликлинику Курска отремонтируют к апрелю

А в мае объединят с 6-й

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7-ю поликлинику Курска отремонтируют к апрелю. В здании уже заменили систему отопления, водопровод и канализацию, поменяли сантехнику. Сейчас проводится внутренняя отделка помещений,  правое крыло уже готово, завершаются работы на 4-м этаже. 

Далее в поликлинику поступят новые рентгеновский аппарат, маммограф и флюорограф. Закуплена и мебель. На эти цели из федерального бюджета выделено 72 млн рублей. 

Отдельные помещения выделят для картохранилища и проведения диспансеризации. Разработают систему навигации, чтобы пациенты могли быстрее ориентироваться. 

Подрядчик обещает закончить все работы в апреле, а в мае 7-ю и 6-ю поликлиники объединят. В комитете здравоохранения отмечают, что это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.
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