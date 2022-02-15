А в мае объединят с 6-й

7-ю поликлинику Курска отремонтируют к апрелю. В здании уже заменили систему отопления, водопровод и канализацию, поменяли сантехнику. Сейчас проводится внутренняя отделка помещений, правое крыло уже готово, завершаются работы на 4-м этаже.





Далее в поликлинику поступят новые рентгеновский аппарат, маммограф и флюорограф. Закуплена и мебель. На эти цели из федерального бюджета выделено 72 млн рублей.





Отдельные помещения выделят для картохранилища и проведения диспансеризации. Разработают систему навигации, чтобы пациенты могли быстрее ориентироваться.





Подрядчик обещает закончить все работы в апреле, а в мае 7-ю и 6-ю поликлиники объединят. В комитете здравоохранения отмечают, что это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.