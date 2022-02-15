Жительница Курской области совершила 93 перевода лжебанкирам на 1,3 миллиона рублей

32-летняя женщина общалась с мошенниками несколько дней и взяла кредит

32-летняя жительница Курчатова обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы, оформленной в кредит. С мошенниками женщина общалась несколько дней и каждый раз они выманивали деньги под одним предлогом – отмены операции по оформлению кредита третьими лицами.





Горожанке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестные лица оформили кредит на имя женщины. Для предотвращения мошеннических действий необходимо было оформить другой кредит и перевести деньги на резервный счет. Женщина поверила в известную байку и совершила ряд банковских операций через онлайн-приложение. На следующий день история повторилась. Теперь звонившие заверяли, что под угрозой оказался другой банковский счет и процедуру нужно повторить.





За несколько дней, чтобы перевести на счета аферистов 1 миллион 300 тысяч рублей, оформленные в кредит, женщина совершила 93 перевода через различные банкоматы.

Вскоре телефоны неизвестных стали недоступны, и женщина поняла, что стала жертвой обмана.