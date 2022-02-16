Из Курска за сутки вывезли 1366 тонн снега

Мэр распорядился ликвидировать наледь на Нижней Луговой

В Курске продолжают убирать снег с улиц. Его по-прежнему много. Только за минувшие сутки вывезли 1366 тонн снега, сообщили в комитете дорожного хозяйства. Сегодня ночью на городских дорогах работало 62 единицы спецтехники. За ночь израсходовано более 184 тонн реагентов.





Кроме этого, сегодня ночью снежные массы убирали на улице Верхняя Луговая. Ранее от курян поступали жалобы на заваленную снегом улицу, передвигаться там было сложно. Поступали жалобы и от жителей Нижней Луговой на образовавшуюся ледяную колею. Мэр распорядился ликвидировать наледь.